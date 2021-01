Les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) poursuivent leurs efforts pour désenclaver les régions éloignées après les chutes de neige qui ont affecté certaines wilayas de l'ouest, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Suite aux récentes intempéries marquées par les chutes de neige ayant affecté certaines wilayas de l'ouest, les unités de la 2e Région militaire (RM) continuent de prêter main forte aux habitants et aux familles sinistrées, en veillant à la réouverture des routes et voies coupées à la circulation par l'amoncellement de la neige, à travers la mobilisation des moyens matériels et humains", ajoute le communiqué. "Plusieurs routes et voies ont été rouvertes dimanche 03 janvier 2021 dans les communes de Telagh, Tamalaka, Oued Sebaa et Ras el Ma par des détachements relevant du secteur militaire de la wilaya de Sidi Bel Abbes", ajoute le document. L'initiative a trouvé "un écho très favorable chez les citoyens qui ont exprimé toute leur reconnaissance à l'ANP pour ses nobles efforts et son aide et soutien constants aux citoyen s, notamment dans les régions éloignées", selon le ministère de la Défense nationale