L'accusé Saïd Bouteflika a été transféré, dimanche, de l'Etablissement militaire de Prévention et de Rééducation de Blida vers l'Etablissement pénitentiaire civil d'El-Harrach, informe, lundi dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN).

"En application de la décision de la Cour d'Appel militaire de Blida, prononcée lors de l'audience tenue en date du 02 janvier 2021, nous informons l'opinion publique que l'accusé Saïd Bouteflika a été transféré hier soir, le 03 janvier 2020 de l'Etablissement militaire de Prévention et de Rééducation de Blida vers l'Etablissement pénitentiaire d'El-Harrach et a été mis à la disposition du Procureur de la République, près le pole pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'Hamed où il est poursuivi dans d'autres affaires", précise la même source.