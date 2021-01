Près d'un million d'élèves rejoindront les écoles coraniques et les zaouias, à partir de lundi, dans le strict respect du protocole sanitaire élaboré par le ministère des Affaires religieuses et des wakfs pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus, a indiqué dimanche un responsable au ministère.

Contacté par l'APS, l'inspecteur général au ministère des Affaires religieuses et des wakfs, Bezzaz Lakhmissi a souligné que le retour des élèves aux écoles coraniques et aux zaouias se fera cette année de façon graduelle, en raison de la crise sanitaire ayant motivé l'organisation de vastes campagnes de désinfection et de nettoyage des classes, en sus des mesures prévues dans le cadre du protocole sanitaire".

Dans le cadre de l'application du protocole sanitaire, 50% seulement des capacités des écoles coraniques et des zaouias seront exploitées, avec l'adoption du système à double vacation pour remplir le critère de distanciation physique", notamment pour quelque 21 000 enfants n'ayant pas encore atteint l'âge de scolarité, répartis à traver s 1980 écoles coraniques annexées aux mosquées et 507 autres autonomes, a précisé M. Lakhmissi également président de la commission de suivi de l'ouverture des mosquées.

Parmi les mesures préventives prises dans ce sens, la fermeture des bibliothèques des écoles coraniques et des zaouias, et de là chaque élève devra ramener son propre livre de Coran, le contrôle au thermomètre imposé à chaque entrée, en sus de la garantie des produits désinfectants, l'affichage des mesures barrières, et l'équipement des classes dans le strict respect du principe de distanciation physique, le port obligatoire du masque de protection et le respect des mesures d'hygiène.

25.458 cadres dont 14.541 cadres bénévoles se chargeront de l'enseignement des élèves des écoles coraniques et des zaouïas, parmi lesquels les résidents des écoles coraniques (13.000 résidents dont 300 étudiants étrangers), les récitants du Saint Coran, les apprenants des classes d'alphabétisation et les élèves des trois cycles d'enseignement.

Le Gouvernement avait décidé le weekend dernier l’ouverture des écoles coraniques dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du nouveau Coronavirus (COVID-19), adoptés pour les établissements scolaires, sous le contrôle et la supervisi on des directeurs de wilaya des affaires religieuses et des wakfs et ce, en étroite coordination avec les services de la protection civile et des APC et le concours des comités de quartiers et du mouvement associatif local.

En cas de non-respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du nouveau Coronavirus (COVID-19), il sera procédé à la fermeture immédiate de l'école en question.

Ces mesures viennent en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du nouveau Coronavirus (COVID-19) et l'autorité sanitaire.