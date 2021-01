Le transport ferroviaire des étudiants a repris, dimanche, dans les wilayas d’Annaba et Batna dans le strict respect du protocole sanitaire recommandé par les instances concernées afin de prévenir la propagation de l'épidémie de la Covid-19.

Dans la wilaya de Annaba, le transport ferroviaire des étudiants a repris en premier lieu sur la ligne Annaba-Sidi Ammar, dans le respect des règles sanitaires et de distanciation physique, suscitant ainsi la satisfaction des étudiants.

La première desserte a connu un important afflux des étudiants dans le respect du protocole sanitaire auquel la direction régionale de la Société nationale de transport ferroviaire de Annaba a mis en place les conditions nécessaires de mesure de la température, distanciation physique et port du masque obligatoire, a affirmé le directeur régional de cette même entreprise, Abderrezak Benbelkacem, qui a déclaré que 6 navettes étaient prévues par jour pour transporter les étudiants entre Annaba et Sidi Ammar.

Selon la même source, "les clients de l'entreprise, qui son t des étudiants titulaires de cartes d'abonnement, seront remboursés pour la période au cours de laquelle ils n'ont pas utilisé leurs cartes notamment durant la période d’arrêt des trains". Il est également prévu d'étendre la reprise du transport ferroviaire des voyageurs au cours des deux prochains jours entre les villes de Annaba et Chihani dans la wilaya d’El Tarf et entre Annaba et Berrahal, avant la reprise par la suite de la ligne ferroviaire régionale Annaba-Tébessa de transport des voyageurs.

Dans la wilaya de Batna, le transport ferroviaire des étudiants entre Ain Touta, Batna et Fesdis a aussi repris dimanche matin, dans le respect strict du protocole sanitaire, a-t-on constaté sur place, à raison de 6 voyages par jour, dont 3 allers et 3 retours.

Cette reprise a suscité l’adhésion des étudiants résidants à Ain Touta, inscrits notamment à l'université Mostefa Ben Boulaid à Fesdis et dont certains ont affirmé à l’APS que la reprise du transport ferroviaire leur permettra d'arriver à l’heure pour assister aux cours. A noter que cette reprise qui se déroule en deux temps, conformément à la décision du Premier ministre portant reprise progressive et contrôlée du transport ferroviaire inter wilayas.