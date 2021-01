Le transport ferroviaire a repris progressivement dimanche dans certaines wilayas du Centre, après près de neuf mois d'arrêt d'activité à cause de la pandémie de la Covid-19. Une mesure saluée par les voyageurs et les étudiants, enfin soulagés.

Le premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait décidé jeudi, en application des instructions du Président de la République et suite aux consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus et l'autorité sanitaire, la reprise "progressive et contrôlée", dès avant-hier vendredi, des transports routiers sur les liaisons inter-wilayas.

Cette reprise concernera le transport inter-wilayas par train, par autocars et par taxis, avec la limitation du nombre de voyageurs.

Cette reprise, effectuée dans le respect des mesures de prévention de la Covid-19, a concerné les wilayas de Tizi-Ouzou, Boumerdes, Blida et Ain Defla, où une affluence "mitigée" de voyageurs a été constatée.

A Tizi-Ouzou, il a été procédé à la mise en service de 14 trains (7 aller et 7 retour) pour assurer la ligne Tizi-Ouzou/Alger et de 8 autres su r la liaison Oued-Aissi (Tizi-Ouzou) et Thenia (Boumerdes).

A Boumerdes le flux des voyageurs, notamment des étudiants, au niveau des stations de Thenia et Boumerdes, qui été timide dans la matinée a augmenté sensiblement au fil des heures.

Les gares ferroviaires de Aïn Defla ont renoué ce dimanche avec l’activité à la faveur du train pour étudiants assurant la navette Khémis Miliana-Chlef.

Selon le chef de la gare ferroviaire de Aïn Defla, Benzahra Kamel, la reprise de la circulation des trains de voyageurs à destination d’Oran se fera lundi.

A Blida, la reprise a concerné les trains assurant la liaison El Afroun-Alger avec la programmation de 38 navettes (19 aller et 19 retour).

Dans cette wilaya, le premier départ prévu à 8H20 a été retardé d'une heure, le train n'ayant démarré qu'à 9H20, ont déploré des voyageurs qui ont souhaité une amélioration du volet organisationnel.

A Bouira, l’indisponibilité des rames a retardé la reprise dimanche du transport ferroviaire, a expliqué à l’APS le chef du district de la Société nationale du transport ferroviaire à Bouira, Mohamed Hannat.

"Les rames n’étaient pas prêtes dimanche, donc la reprise du transport ferroviaire aura lieu lundi", a assuré M. Hannat.

A Béjaïa la reprise de la navette Alger/Béjaïa est prévue également pour demain lundi.