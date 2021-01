Les routes bloquées à cause des chutes de la neige dans les 24 dernières heures dans la wilaya de Tiaret ont été rouvertes, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la protection civile.

Les différentes unités de ces services sont intervenus en collaboration avec ceux des travaux publics pour la réouverture des routes fermées devant la circulation, notamment la RN 23 au niveau de l’entrée de la commune de Tiaret et d’autres axes des communes de Mahdia, Ain Kermes, Frenda, Takhmert, Medrissa et Chehaima, a-t-on indiqué.

Les chutes de neige durant les 24 dernières heures ont rendu difficile la circulation automobile au niveau d'axes routiers et pistes d’où le recours à des efforts combinés des services compétents pour leur réouverture aux usagers de la route, a-t-on souligné.

Les services de la commune de Chehaima ont signalé que les fortes chutes de neige ont conduit à la fermeture de la RN 90 reliant les communes de Tiaret et Medrissa au lieu-dit "El Mekmen" et que des équipes des travaux publics ont réussi à la rouvrir devant la circulation. Les services de la daira de Mahdia ont fait savoir que la neige a provoqu une situation similaire au niveau des tronçons des RN 40 et 14 sur 6 kilomètres et que les agents de la commune et des directions des travaux publics et de la protection civile ont utilisé des engins pour les rouvrir.