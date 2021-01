Plusieurs dizaines de souscripteurs à la formule de logement location-vente de l’agence AADL dans la wilaya de Mila se sont rassemblés devant le siège de la wilaya pour réclamer le lancement de tous les projets de cette formule et l’accélération de la cadence des travaux.

Selon le représentant des contestataires, Abdelhadi Amira, les participants à ce rassemblement représentent les souscripteurs des différentes communes et veulent ainsi lever leurs préoccupations aux plus hautes instances.

Ils réclament, a-t-il dit , "le lancement de tous les projets de cette formule et l’accélération du rythme des travaux des projets déjà lancés mais non encore réceptionnés dont celui des 1000 logements AADL du site Marcho au chef-lieu de wilaya qui accuse un grand retard malgré l’engagement des services concernés d’en réceptionner une partie avant la fin de l’année passée".

"Les projets AADL à Mila accusent beaucoup de retard comparativement à ceux des autres wilayas", a ajouté M. Amira qui a indiqué que cela a poussé les souscripteurs à protester "et réclamer davantage d ’intérêt pour ce dossier pour mettre fin à leurs souffrances avec les charges de location". Dans sa réponse à ses préoccupations, Ali Ketmane, chef de service à la direction du logement, a révélé "qu’un lot important du projet 1000 logement du site Marcho à Mila et de celui de 600 unités à Chelghoum Laïd sera réceptionné durant le premier semestre 2021 en vertu de l’accord avec les entreprises de réalisation".

Il a aussi souligné que la direction régionale de l’agence AADL à Constantine a confié plusieurs études et opérations de réalisation à des entreprises dans plusieurs communes dont celles de Ferdjioua, Oued El Athmania et Zeghaïa devant accueillir respectivement des projets de 650, 400 et 100 logements AADL. Concernant le programme de 1.827 logements AADL retenus pour la wilaya en 2019 pour couvrir les demandes de tous les souscripteurs à cette formule, le même cadre a ajouté que le travail est en cours pour désigner les bureaux d’étude et entreprises de réalisation parallèlement au choix des terrains.