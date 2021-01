Plus d'une vingtaine d'automobilistes bloqués par la neige et le verglas sur les routes de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont été secourus par les éléments de la protection civile, a-t-on appris dimanche de ce corps constitué.

Ces automobilistes étaient bloqués durant la nuit de samedi à dimanche, dans certaines localités situées en altitude et la protection civile a mis en place un dispositif pour leur porter secours, a ajouté la même source dans un communiqué.

Il s'agit de quatre véhicules pris au piège par la neige sur un chemin communal au village Tizi Mellal dans la commune Ait Toudert, secourus par les éléments de l'unité de la protection civile de Ouacifs, a-t-on fait savoir. Treize autres véhicules bloqués à cause du verglas sur un chemin communal allant de la commune de Bounouh (daïra de Boghni) vers la wilaya de Bouira, ont été dégagés suite à une intervention de l'unité de Ouadhias, selon le même communiqué.

De leur côté, les éléments de l'unité d'Azazga sont intervenus durant la même nuit (de samedi à dimanche) pour le dégagement de sept camions semi-remorqu e, bloqués également à cause du verglas, sur la RN 12, à hauteur du village Tamliht dans la commune Yakouren, a-t-on précisé de même source.

Selon une situation communiquée par la Gendarmerie nationale, la neige a causé la fermeture de plusieurs axes routiers à Tizi-Ouzou. En plus des cols de Tirourda (entre Tizi-Ouzou et Bouira), Chellata reliant Tizi ouzou à Béjaïa et Tizi Nkouilal qui permet la liaison entre Tizi-Ouzou et Bouira, qui sont habituellement fermés à la circulation lors d'importantes chutes de neige, d'autres axes sont également coupés à la circulation.

Il s'agit de la RN 33 reliant Tizi-Ouzou à Bouira fermée à hauteur du plateau d'Aswel dans la commune d'Ait Boumahdi, du chemin de wilaya (CW) 251 reliant Tizi-Ouzou à Béjaïa fermé entre la commune de Bouzguene et Ifri Ouzellaguene, a-t-on ajouté. A cela s'ajoute le CW 9 fermé à Illoula Oumalou (Tizi-Ouzou) en allant vers Ichalaten (Béjaïa) et la route reliant la commune de Bounouh à la wilaya de Bouira, a-t-on indiqué.