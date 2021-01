La nouvelle vice-Présidente des Etats-Unis Kamala Harris a dénoncé, dimanche soir, un "abus de pouvoir éhonté" du président sortant et candidat malheureux à la présidentielle, Donald Trump, qui a demandé au secrétaire de l'Etat de Géorgie, de "recompter les votes" dans cet Etat.

Kamala Harris a réagi ainsi après que le Washington Post a publié samedi l’enregistrement d’une conversation pendant laquelle Donald Trump demande au secrétaire de l'Etat de Géorgie Brad Raffensperger, d’"inverser" le résultat de l’élection présidentielle du 3 novembre dernier dans cet Etat du Sud. "Vous avez tous entendu parler de cette conversation enregistrée. C’était la voix du désespoir. C’était un abus de pouvoir éhonté de la part du président des Etats-Unis (Trump)", a-t-elle déclaré lors d’un meeting électoral en Géorgie retransmis par la chaîne de télévision C-Span. Selon le quotidien, sur un ton mi-implorant mi-menaçant, le président sortant a demandé "que soient recomptés les résultats du vote en Géorgie en sa faveur. Il a déclaré qu’il lui fallait 11.780 voix".

"Regardez, tout ce que je veux faire , c'est ça. Je veux juste trouver 11.780 votes, un de plus que ce que l'on a (Joe Biden (président élu) l'a emporté avec 11.779 voix d'avance en Géorgie) Parce que nous avons gagné l'Etat", a-t-il avancé. Les votes dans l'Etat de Géorgie ont été recomptés trois fois au total et chaque fois avec une légère avance pour Joe Biden. Ce dernier a ainsi obtenu les voix des 16 grands électeurs de l’Etat. Selon les données officielles, Joe Biden a remporté la présidentielle du 3 novembre, avec 306 voix de Grands électeurs contre 232 pour Donald Trump.

Avant son investiture, prévue pour le 20 janvier, le Congrès doit encore confirmer sa victoire le 6 janvier. Donald Trump n’a pas encore reconnu sa défaite, continuant à contester la victoire de son rival.