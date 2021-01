Les "Canaris", vainqueurs lors du match aller du 2e tour préliminaire disputé à Niamey (2-1), ne devraient pas rencontrer de difficultés pour passer l’écueil de l’USGN, désormais dos au mur et contrainte à l’exploit pour espérer pouvoir continuer l’aventure.

L’entraîneur de la JSK, Youcef Bouzidi, engagé en novembre en remplacement du Tunisien Yamen Zelfani, va diriger son dernier match sur le banc de la formation kabyle, lui qui s’est dit "prêt" à partir dans le cas où la direction décide à engager un autre technicien.

La presse nationale a fait état de l’arrivée imminente de l’ancien coach du CS Constantine, le Français Denis Lavagne, attendu mercredi à Tizi-Ouzou.

Sur le plan de l’effectif, la JSK devrait se présenter amoindrie par l’absence du milieu de terrain Abd essamed Bounoua, qui vient de reprendre en solo, alors que le gardien de but Oussama Benbot, blessé au poignet, reste incertain.

De son côté, l’US Gendarmerie nationale, à pied d’oeuvre depuis jeudi à Tizi-Ouzou, aborde cette seconde manche avec l’intention de jouer son va-tout, elle qui reste invaincue en championnat local, occupant la tête du classement en compagnie de l’AS Garde nationale nigérienne avec un bilan de 6 victoires et 2 nuls.

Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral libyen conduit par Agha Mohamed, lequel sera assisté de ses compatriotes Majdi Kamil et Bassem Saef El-Naser.

L’autre représentant algérien dans cette compétition, l’ES Sétif, s’est qualifié pour le prochain tour sur tapis vert aux dépens des Tchadiens de Renaissance FC.

En effet, le match aller entre les deux équipes qui devait se dérouler le 23 décembre dernier au stade Idriss-Mahamat-Ouya de N’djamena avait été annulé en raison d’un conflit entre la Fédération tchadienne de football et son ministère des Sports.

La décision a été prise par la Confédération africaine de football suite au rapport du commissaire au match, lequel a mentionné que les portes du stade sont restées fermées devant les équipes et les arbitres. L’Entente et éventuellement la JSK seront fixées sur leurs adversaires aux 16es de finale (bis) lors du tirage au sort prévu vendredi prochain au Caire.