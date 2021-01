La fédération japonaise de badminton a décidé de retirer son équipe de simple et de double des Open de Bangkok en Thailande, prévus en janvier 2021, a annoncé dimanche la fédération mondiale (BWF).

"Suite au test positif au Covid19, du numéro 1 mondial, Kento Momota, après avoir subi un test PCR obligatoire à l'aéroport de Narita à Tokyo en route vers Bangkok, la Nippon Badminton Association (NBA) a, par la suite retiré, tous ses joueurs de simple et de double des tournois YONEX (12-17 janvier 2021) et TOYOTA (19-24)", a indiqué l’instance internationale sur son site officiel. Toute l'équipe japonaise devait s'envoler pour Bangkok, pour les deux événements de badminton dans la soirée du 3 janvier. Momota s'était réuni avec le reste de l'équipe nationale un jour plus tôt au Centre national d'entraînement à Kita, Tokyo, le 2 janvier. "A la suite de ce forfait, la BWF et la fédération thaïlandaise de badminton (BAT) inviteront des joueurs de remplacement et des paires pour les deux tournois à partir de la liste des réserves déjà programmées pour arriver à Bangkok au plus tard le 4 janvier et avec un ce rtificat d'entrée en Thaïlande", a souligné la BWF. Le YONEX Thailand Open et le TOYOTA Thailand Open ainsi que la HSBC BWF World Tour Finals 2020 se dérouleront comme prévu.