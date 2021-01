La tenniswoman algérienne Ines Ibbou et la Tchèque Anna Siskova ont remporté le tableau double du tournoi international W15 Monastir (Tunisie), après leur succès dimanche devant la paire composée de la Suissesse Fiona Ganz et la Serbe Elena Gemovic (2-0).

Ibbou et Siskova, têtes de série N.1, ont remporté le premier set 6-3, avant de dominer le second 6-1.

Ce rendez-vous disputé sur des courts en surface rapide à Monastir est doté d'un prize-money de 15.000 USD. Il s'agit du deuxième tournoi consécutif à Monastir pour la championne d'Afrique junior de 2015 depuis son retour de blessure.