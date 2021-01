En prévision de l’évènement, qui a été domicilié initialement à Alger avant qu’il ne soit délocalisé à Oran, les travaux au niveau du nouveau stade de la capitale de l’Ouest et son annexe, où se tiendront les compétitions, avancent d’une "cadence appréciable", a assuré à l’APS Sofiane Benchekor, responsable au niveau du comité d’organisation des jeux méditerranéens (Oran-2022), et dont l’instance est partie prenante dans les préparatifs de la compétition continentale. A ce propos, la piste d’athlétisme des deux stades, fabriquée en Suisse, devrait être acheminée vers Oran "dans une dizaine de jours" pour permettre l’entame de l’opération de sa pose, a souligné le même responsable. Des experts de l’entreprise de fabrication sont également attendus à Oran pour piloter les travaux d’usa ge, "d’autant qu’il s’agit d’une opération compliquée vu que le modèle choisi pour cette piste (Conica) est très moderne et peu utilisé dans les stades du monde", a-t-il poursuivi tout en insistant sur la nécessité de livrer cette piste en l’espace de deux mois.

Les stades de Zürich, Berlin et Monaco sont équipés du même genre de piste, alors qu’en Afrique, "seul le stade d’Addis-Abeba en Ethiopie est doté d’une piste de cette qualité de haute facture qui aide énormément les athlètes à réussir de belles performances", avait expliqué, il y a quelque temps, le responsable de l’entreprise chargée du chantier et également celui des pelouses des deux stades en question. Le championnat d’Afrique d’athlétisme constituera l’un des évènements expérimentaux pour les organisateurs des jeux méditerranéens, en prévision de la 19e édition de cette manifestation sportive régionale qui se tiendra du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran, rappelle-t-on.