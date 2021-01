Une école de formation paramédicale privée a été inaugurée dimanche à Adrar dans le but d’assurer l’encadrement sanitaire dans la région.

Localisée au centre ville, cette structure de formation offre une capacité d’accueil de 160 places dans la filière de technicien supérieur de la santé, pour une durée de deux ans (théorie et pratique), encadrée par des spécialistes jouissant d’une longue expérience dans le secteur de la santé, a indiqué à l’APS le président-directeur général (P-dg) de l’école, Mohamed Hamdi Bouzina.

Cette structure, fruit d’un investissement privé, a généré 25 emplois entre encadreurs, pédagogues, personnels d’administration et agents, a-t-il précisé.

Intervenant lors de la cérémonie d’inauguration, le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a valorisé cet investissement de qualité dans le secteur de la santé, qui, a-t-il dit, constitue un acquis de plus pour le secteur se trouvant face à de grands défis en terme de couverture médicale du fait de l’éloignement des régions de la wilaya entre elles, certaines distantes de plus de 1.000 km du chef lieu de la wilaya d’Adrar.

Le chef de l’exécutif a exhorté , à ce tte occasion, les responsables de l’école à œuvrer à l’offre d’une formation de qualité aux pensionnaires, s’appuyant sur l’expérience des encadreurs et la volonté des responsables du secteur d’accompagner cet établissement de formation.