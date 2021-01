Les services de la direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Biskra (425 km au Sud-est d’Alger) ont réceptionné dimanche, une infrastructure de santé, don du royaume de l’Arabie Saoudite.

La cérémonie de signature de la réception de cette infrastructure sanitaire (centre d’hémodialyse Emir Nayef Benabdelaziz ) a eu lieu au siège de la wilaya en présence du chef de l’exécutif local, Abdallah Abi Nouar et l’ambassadeur de l'Arabie saoudite à Alger, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairini. L’infrastructure sanitaire équipée en moyens médicaux nécessaires comprend 40 lits et 40 fauteuils d'hémodialyse en plus de salles de soin, un pavillon de soins intensifs et radiologie, une pharmacie et des bureaux administratifs. Dans une allocution prononcée, à cette occasion, le wali a mis en avant les relations privilégiées unissant les deux pays rappelant "le soutien du royaume d’Arabie saoudite à la guerre de Libération nationale".

Il a estimé que cette infrastructure médicale réceptionnée par l’Algérie "consolide les relations fraternelles entre les 2 pays". Sel on les responsables locaux du secteur de la santé, ce centre médical spécialisé, implanté dans la localité El Alia au chef-lieu de wilaya, s’étend sur une surface de 6.600m2 et a été réalisé dans le cadre d’un don du défunt Emir Nayef Benabdelaziz, au profit de la wilaya de Biskra.

L’infrastructure sera mise en service "dans les meilleurs délais", a-t-on affirmé auprès des responsables concernés.