Un pasteur a été tué et une personne blessée dimanche dans une église méthodiste de Winona, une bourgade du Texas, a annoncé le shérif, en précisant qu'un suspect avait été arrêté.

Le drame s'est déroulé juste avant l'office, quand le pasteur, tout juste arrivé sur place avec sa femme et deux autres personnes, a découvert un intrus dans son église, a expliqué le shérif Larry Smith devant les caméras de la chaîne locale KLTV. "Quand il a ouvert la porte des toilettes, il s'est retrouvé face à face avec un homme qui se cachait dans son église", a-t-il déclaré. Cet intrus, recherché après une fusillade survenue dans la nuit, s'est alors emparé de l'arme du pasteur et l'a abattu. Il a ensuite blessé une autre personne avant de s'enfuir avec la voiture de sa victime. Il a été arrêté à l'issue d'une course poursuite. Blessé à la main, il a été hospitalisé, a précisé le shérif qui a exclu, à ce stade, toute motivation idéologique au crime. "Nos pensées vont aux victimes et aux familles de ceux tués ou blessés dans cette terrible tragédie", a commenté le gouverneur du Texas, Greg Abbott dans un communiqué, en remerciant les policiers "qui ont a rrêté le suspect". En novembre 2017 au Texas, un assaillant avait tué par balle 26 fidèles en plein culte dominical dans une église baptiste à Sutherland Springs.