La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a pris, depuis début janvier, une série de mesures en matière de sécurité et de prévention pour l'accompagnement des décisions des autorités supérieurs du pays notamment la reprise progressive du transport inter-wilayas et des autres moyens de transport, en l'occurrence le train, les bus et les taxis, indique dimanche un communiqué de la DGSN.

"Dans l'attente de la deuxième phase de ces mesures consacrées à la reprise du transport via le métro et le téléphérique, conformément au développement de la situation pandémique, la DGSN veille au respect "strict" du protocole sanitaire adopté et assure, pour chaque moyen de transport susmentionné, un respect strict des mesures de prévention contre la pandémie du covid-19 et l'application de sanctions contre les contrevenants", note le communiqué.

La DGSN a rappelé à l'ensemble des propriétaires de moyens de transports inter-wilayas par bus le contenu des décisions prises à ce sujet, notamment en ce qui concerne la limitation du nombre de voyageurs à 50 % des capacités pour les bus et autocars, 5 personnes pour les véhicules à 9 places et 4 personnes pour les véhicules à 7 places. Concernant les activités de communication, la DGSN poursuite ses campagnes de sensibilisation à travers son territoire de compétences au profit des voyageurs des différentes gares en vue de leur rappeler les gestes barrières, à l'instar de la distanciation physique, du port de bavettes et de l'utilisation du gel hydroalcoolique et ce en coordination avec les partenaires sur le terrain, ajoute la source. La DGSN compte sur la coopération et la conscience de tous les propriétaires de moyens de transports et des voyageurs à travers le respect total des mesures préventives adoptés pour endiguer et lutter contre la propagation de la covid-19 à même de préserver la santé des citoyens, conclut le communiqué.