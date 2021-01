"Le CNDH note avec satisfaction la mobilisation des autorités locales de toutes les équipes médicales dans le souci de prendre en charge les victimes", a indiqué un communiqué du Conseil, ajoutant qu'une enquête à été ouverte pas les autorités compétentes en vue de déterminer les circonstances de l'accident.

Le Conseil suit de près les efforts de l'Algérie, de par sa législation et ses organes exécutifs, à travers les pratiques exemplaires établies, ajoute la source.

Selon le CNDH, l'Algérie a toujours lutté contre certains phénomènes imposés par l'emplacement géographique et les derniers développements sur les scènes régionale et internationale.

Pour rappel, l'accident du renversement d'un véhicule est survenu jeudi dernier dans le sud d'A rak (110 km de la ville de Tamanrasset), faisant 21 morts sur un total de 31 passagers, tous de nationalité africaine à l'exception du conducteur (nationalité algérienne).