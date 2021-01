Lundi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars gagnait 1,53% à Londres, à 52,59 dollars, peu après avoir touché 53,33 dollars, un prix plus vu depuis le 3 mars 2020.

Le baril américain de WTI pour le mois de février grimpait de son côté de 1,01% à 49,01 dollars, après avoir grimpé à 49,83 dollars, flirtant avec la barre des 50 dollars qu'il n'a plus franchi depuis le 26 février dernier. Le marché a les yeux braqués vers le sommet ministériel de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés via l'accord Opep+, qui se tiendra une fois de plus par visioconférence et dont l'heure de début a été avancée à 13H30 GMT (14h30 heure algérienne) . Début décembre, les pays de l'alliance avaient décidé d'augmenter leur production, qu'ils limitent volontairement, de seulement 500.000 barils par jour, pour éviter d'inonder le marché avec les deux millions de barils quotidiens initialement prévus.Si l'organisation et ses alliés avaient "ouvert la voie à un retour progressif de 2 millions de barils par jour sur le marché au cours des prochains mois" lors du dernier cycle de réunions, entre le 30 novembre et le 3 décembre, il setient "prêt à ajuster ces niveaux en fonction des conditions et de l'évolution du marché", a expliqué dimanche le secrétaire général de l'Opep, Mohammed Barkindo. Helima Croft, analyste de RBC, estime de son côté que le groupe de producteurs "jouera la sécurité" et "choisira de renoncer à toute nouvelle augmentation de la production pour le mois de février, les cas de Covid-19 continuant à augmenter et le déploiement du vaccin étant plus lent que prévu".

La faiblesse du dollar contribuait également au soutien des cours du brut.Le dollar index, qui compare le billet vert aux autres grandes devises, évoluait lundi à son plus bas depuis deux ans et demi.