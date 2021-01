La Corée du Sud a recensé près de 11 millions d'utilisateurs du réseau sans fil de cinquième génération (5G) à la fin du mois de novembre, a indiqué vendredi le ministère de la Science et des TIC. Le pays comptait 10,9 millions d'utilisateurs 5G à fin novembre, soit 15,5% du total des 70,5 millions d'abonnements mobiles, précise le ministère. Les abonnements 5G ont fait un bond de près d'un million par rapport au mois précédent, grâce notamment au lancement de nouveaux téléphones 5G. La Corée du Sud a été le premier pays à commercialiser la 5G en avril de l'année dernière, accélérant l'adoption du réseau qui en théorie peut atteindre des vitesses 20 fois plus rapides que la 4G LTE.

Un récent rapport du ministère a toutefois révélé que les réseaux 5G du pays sont toujours à la traîne par rapport aux promesses initiales, avec une vitesse moyenne de téléchargement en 5G atteignant 690,47 mégabits par seconde (Mbps), soit un peu plus de quatre fois la vitesse de la 4G.