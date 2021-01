Dimanche à 6h00 (heure de Pékin), la sonde martienne volait dans l'espace depuis 163 jours.

Elle se trouvait à plus de 130 millions de kilomètres de la Terre et à environ 8,3 millions de kilomètres de Mars.

D'après l'administration, citée par l'agence Chine Nouvelle, la sonde fonctionne de manière stable et devrait ralentir avant d'entrer en orbite martienne dans un peu plus d'un mois et se préparer à atterrir sur Mars.

Depuis son lancement le 23 juillet 2020, la sonde martienne a capturé une image de la Terre et de la Lune et pris quelques selfies.

Elle a mené trois corrections orbitales, une manoeuvre dans l'espace profond et des autocontrôles sur ses multiples charges utiles.

Tianwen-1, pesant environ cinq tonnes, se compose d'un orbiteur, d'un atterrisseur et d'un rover.

Elle est conçue pour accomplir l'entrée en orbite, l'atterrissage et l'utilisation d'un rover en une seule mission.

Après son entrée dans l'orbite martienne, elle passera deux à trois mois à rechercher des sites d'atterrissage potentiels, en utilisant une caméra à haute résolution pour se préparer à un atterrissage en mai.

Après l'atterrissage, le rover sera utilisé pour effectuer une exploration scientifique avec une durée de service prévue d'au moins 90 jours martiens (environ trois mois sur la Terre), et l'orbiteur, avec une durée de service prévue d'un an martien (environ 687 jours sur la Terre), relaiera les communications pour le rover tout en effectuant ses propres détections scientifiques.