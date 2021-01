La Mission onusienne en République centrafricaine (Minusca) a confirmé samedi en début d'après-midi une attaque perpétrée dans la matinée de la même journée contre des positions de l'armée centrafricaine à Damara (sud).

"Des éléments armés ont été attaqué les positions des Forces armées centrafricaines (FACA) dans la localité de Damara. Les FACA ont riposté, provoquant la fuite des assaillants.

Parallèlement à cette intervention des FACA, la Minusca a multiplié des patrouilles dans la localité", a déclaré Vladimir Monteiro, Porte-parole de la Minusca sans toutefois donner de bilan de l'attaque.

L'attaque avait été rapporté un peu plus tôt par des sources locales.

Les habitants de la ville de Damara et les villages environnants ont été réveillés samedi matin par des coups de feu. Il s’agit, selon des sources locales, d’un accrochage entre les éléments de la Coalition des Patriotes pour le changement (CPC) et les éléments de la garde présidentielle basés aux alentours de la ville de Damara.