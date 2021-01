Le transport routier interwilayas a repris, hier, à travers les wilayas du pays après un arrêt d'activité qui a duré près de 9 mois à cause de la pandémie du coronavirus, au grand soulagement des transporteurs et des voyageurs.

Dans le Centre du pays, notamment à Boumerdes et Djelfa, les transporteurs en bus et en taxi étaient nombreux dans les gares routières, tandis que la reprise a été "timide" dans les wila ya de Tizi-Ouzou, Bouira et Béjaïa, médéa et Tipasa, où, on a constaté "une faible" affluence de voyageurs.

Les conditions météorologiques très défavorables pourraient expliquer, le manque de moyens de transport dans certaines wilayas.

Nombre de voyageurs à Constantine, Tebessa, Jijel, Setif, Guelma et Annaba ont affiché leur soulagement suite à la reprise du transport inter-wilayas après près de neuf mois de fermeture par prévention contre la pandémie.

A l'Ouest, les gares de bus et de taxis sont apparues plus mouvementées avec une affluence "importante" de voyageurs qui n'ont pas caché leur soulagement, a-t-on constaté.