Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi ses condoléances aux familles et compagnons des deux martyrs, le Sergent Mebarki Saadeddine et le Caporal-chef Gaid Aichouche Abdelhak, tombés au champ d'honneur suite à un accrochage avec un groupe terroriste dans la wilaya de Tipasa.

"C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès en martyr du Sergent Mebarki Saadeddine et du Caporal-chef Gaid Aichouche Abdelhak alors qu'ils combattaient les résidus du terrorisme abject.

Puisse Allah, le Tout Puissant, les combler de Sa Sainte Miséricorde et les accueillir en Son vaste Paradis et accorder le réconfort et la patience à leurs familles et compagnons", a posté le président Tebboune sur son compte officiel Twitter.

Le Sergent Mebarki Saadeddine et le Caporal-chef Gaid Aichouche Abdelhak sont tombés au champ d'honneur lors d'une opération de recherche et de ratissage près de la commune de Messelmoune, Daïra de Gouraya, à Tipasa en 1ère Région militaire, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.