Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bakdoum, a indiqué samedi à Alger qu'avec le retour du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie va passer à la vitesse supérieure pour relever les différents défis extérieurs.

"De nombreuses questions nécessitent la présence du Président, et avec son retour, l’Algérie va passer à la vitesse supérieure pour relever tous les défis qui se posent à elle aujourd’hui", a déclaré à la presse M. Boukadoum en marge de la cérémonie de sortie de la 49e promotion de l’Ecole nationale d’administration (ENA).

Répondant aux questions des journalistes, le ministre des Affaires étrangères a assuré qu’"aucune déclaration d’un responsable étranger ne peut nuire à l'Algérie de quelque manière que ce soit".

"L'Algérie est un Etat fort, porteur d’une grande histoire de lutte contre le colonialisme, doté d’une armée forte et animé par une volonté à toute épreuve.

Aussi, il ne faut pas craindre les défis", a soutenu M. Boukadoum, notant que "les défis sont de taille mais il ne faut pas les redouter".

Et d’ajouter que "l'Algérie, qui a des frontières avec sept pays, prône la paix et œuvre pour son instauration dans les pays voisins, ainsi que pour le règlement de tous les conflits, que ce soit en Libye ou au Mali", précisant que l'Algérie "suit l’élection au Niger de même que la situation au Sahara occidental, en Mauritanie et en Méditerranée".