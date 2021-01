Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, samedi à Alger, la cérémonie de sortie de la 49e promotion de l’Ecole nationale d’Administration (ENA), baptisée du nom du chahid Abbas Laghrour.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, du ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane et du ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour.

Etaient également présents, les conseillers du Président de la République, Abdelhafidh Allahoum et Abdelmadjid Chikhi, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective, Mohamed Cherif Belmihoub , le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, ainsi que des cadres, enseignants, chercheurs et élèves de l’Ecole.

Après la prise d’une photo collective, M. Djerad a honoré les majors de promotion en leur remettant des attestations.

M. Djerad a également rendu hommage à la famille du chahid Abbas Laghrour, dont la promotion porte le nom et que le conseiller du Président de la République, chargé des archives et de la mémoire nationale Abdelmadjid Chikhi a qualifié dans une brève allocution, de'"un des grands stratèges de la Guerre de libération nationale, d’après le témoignage d'officiers de l’Armée d’occupation française".

A l’occasion, le Directeur de l’ENA, Abdelmalik Mezhouda a prononcé une allocution dans laquelle, il a affirmé que l’Ecole a formé, tout au long de six décennies "une ressource importante, à même de fournir à l’Administration publique, des cadres émérites" et s’emploie à adopter "une vision nouvelle dans la gestion, à travers la mise en place d’un contenu de formation avec des normes modernes".

La 49e promotion est composée d’administrateurs principaux de l’Ecole nationale d’administration "Moulay Ahmed MEDEGHRI " et de 84 sortants ayant reçu une formation spécialisée en post-graduation, d’une durée de 3 ans dans cinq spécialités : économie et finances, audit et contrôle, administration générale, relations publiques, coopération et gestion de la collectivité locale.