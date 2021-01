Un total de 222 agents paramédicaux sont venus renforcer, en cette fin d’année, le personnel soignant affectés à travers différentes structures sanitaires de la wilaya de Médéa, à la faveur de la sortie d’une nouvelle promotion de l'Institut supérieur paramédical de Médéa, a-t-on appris, jeudi, auprès du directeur local de la santé et de la population (DSP).

Selon Mohamed Cheggouri, ces agents paramédicaux, récemment diplômés de l’Institut supérieur paramédical de Médéa, ont reçu, mercredi, leurs décisions d’affectation vers des structures sanitaires, éparpillés à travers la wilaya, et devront "incessamment" prendre leurs fonctions au sein de ces structures.

Les structures sanitaires de proximité, notamment celles situées dans les zones enclavées, auront "la priorité" de ces affectations, eu égard au déficit constaté au niveau de certaines de ces structures et la nécessité de renforcer l’encadrement de ces dernières, afin qu’elles puissent "garantir une meilleure couverture sanitaire", a-t-il expliqué. Les établissements de santé de la wilaya devraient bénéficier, durant l’année 2021, d’un renfort su pplémentaire de 400 agents paramédicaux, d’après le DSP, soulignant que les affectations se feront "en fonction des besoins exprimés et profiteraient, surtout, aux structures sanitaires ouvertes en zone rurale".