Pas moins de 1400 femmes habitant dans les zones d'ombre ont été examinées lors d'une campagne de dépistage du cancer du sein organisée par la Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran dans le cadre de l’évènement "Octobre rose", a-t-on appris auprès de la DSP.

Menée du 1er au 28 octobre passé, cette campagne a touché 40 zones d’ombres, situées en majorité dans les daïras de Oued Tlélat, Boutlélis et Arzew, a fait savoir la chargée du programme national du dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus au niveau de la DSP, Dr. Faiza Mokrane. Une ambulance avec une équipe pluridisciplinaire, composée d’un médecin généraliste, d'un oncologue, d'un psychologue, d'un radiologue et d'une sage femme, a sillonné différentes zones d’ombres de la wilaya pour dépister les cancers du sein et du col de l’utérus, a-t-elle indiqué. Cette équipe a été, en outre, accompagnée par un conseiller en allaitement maternel, pour sensibiliser les femmes sur l'importance de l’allaitement dans la prévention contre le cancer du sein, a noté Dr. Mokrane.

Ainsi, plus de 700 femmes ont été examinées au cours des 28 jou rs de cette campagne, 400 autres ont bénéficié d’un examen gynécologique et 232 ont passé des écographies, alors que 400 femmes âgées de plus 45 ans ont été orientées pour faire des mammographies. "La caravane a pu révéler une vingtaine de cas de cancer du sein fortement suspects chez des femmes" qui ont été orientées vers le CHU et l’EHU d’Oran pour des examens plus approfondis.

Les résultats sont attendus pour le début de l’année 2021, a-t-on souligné.

S’agissant du cancer du col utérin, pas moins de 637 frottis ont été effectués et les résultats, encore en cours de lecture, seront disponibles dans les semaines à venir.

Réalisée au niveau de zones enclavées, la campagne de dépistage a été "très bien accueillie" par des femmes dont l’accès à l’information est limité, a relevé Dr. Mokrane.