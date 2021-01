Trente responsables ont été sanctionnés pour l'explosion d'un camion-citerne ayant fait 20 morts et 175 blessés dans la province chinoise du Zhejiang (est), selon un rapport d'enquête.

Parmi ces 30 personnes, trois responsables de l'application de la loi du Bureau des transports de la ville de Rui'an et deux responsables de la police de la circulation ont été démis de leurs postes.

D'autres responsables, dont le chef du comité du Parti pour la ville, Ma Shengcong, et le maire de Rui'an, Qin Xiao, ont reçu des avertissements disciplinaires, des rétrogradations ou d'autres sanctions, selon le rapport publié jeudi par le département provincial de gestion des urgences du Zhejiang.

Le 13 juin 2020, un camion-citerne chargé de gaz de pétrole liquéfié a explosé près d'un village de la ville de Wenling sur une section de l'autoroute Shenyang-Haikou, causant des pertes économiques directes de 94,8 millions de yuans (environ 14,5 millions de dollars).

L'accident est survenu alors que le camion-citerne roulait à une vitesse excessive en sortant d'un virage sur la route, révèle le rapport, ajoutant que le faible contrôle de sécurité, la mauvaise gestion et les irrégularités de fonctionnement de la société basée à Ru'an à laquelle appartenait le camion-citerne étaient également des facteurs.

Quatre membres du personnel de la société et trois autres personnes ont été détenus pour leur responsabilité dans cet accident majeur, selon le rapport d'enquête.