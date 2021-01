Le ministre indien de l'Aviation civile, Hardeep Singh Puri, a déclaré samedi que les vols de l'Inde vers le Royaume Uni reprendraient le 6 janvier, et les opérations aériennes du Royaume Uni à l'Inde reprendraient le 8 janvier.

Cette mise au point intervient un jour après que le ministère de l'aviation civile eut annoncé la reprise des vols entre l'Inde et le Royaume Uni à partir du 8 janvier.

Cet agenda, selon M. Puri, est valable jusqu'au 23 janvier. "Reprise des vols entre l'Inde et le Royaume-Uni. Dans le sens Inde vers Royaume-Uni à partir du 6 janvier 2021. Dans le sens Royaume-Uni vers Inde à partir du 8 janvier 2021. 30 vols seront pourvus chaque semaine. 15 par des transporteurs indiens et britanniques. Cet agenda est valable jusqu'au 23 janvier.

La fréquence ultérieure sera déterminée après examen", a annoncé le ministre sur le réseau social Twitter.

La semaine dernière, le gouvernement indien a suspendu les services de vol depuis le Royaume Uni à la suite de la nouvelle souche de COVID-19 découverte sur le territoire britannique.

La nouvelle variante du virus a décl enché une inquiétude généralisée et engendré des restrictions de voyage à travers le monde.