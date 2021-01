L’agence onusienne estime également que quelque 371.500 bébés sont nés à travers le monde au premier jour de l'An.

Ces enfants "arrivent dans un monde bien différent de celui que nous connaissions il y a moins d’un an", a relevé la Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore, ajoutant que "la nouvelle année nous offre une occasion de le réinventer".

"Les enfants nés aujourd’hui hériteront du monde que nous commençons à bâtir pour eux dès aujourd’hui", a signalé Mme Fore dans un communiqué, exhortant à faire de 2021 l’année durant laquelle nous commençons à construire un monde "plus juste, plus sûr et plus sain pour les enfants".

D’après les estimations, plus de la moitié des naissances qui ont eu lieu le jour de l’An se sont produites dans les 10 pays suivants: l’Inde (59.995), la Chine (35.615), le Nigeria (21.439), le Pakistan (14.161), l’Indonésie (12.336), l’Ethiopie (12.006), les Etats-Unis (10.312), l’Eg ypte (9.455), le Bangladesh (9 236) et la République démocratique du Congo (8.640).

L’année 2021 marque également le 75è anniversaire de l’UNICEF. Le Fonds et ses partenaires comptent célébrer cet anniversaire en organisant des événements et en prononçant des déclarations qui, tout au long de l’année, mettront à l’honneur ces trois quarts de siècle passés à protéger les enfants des conflits, des maladies et de l’exclusion et à défendre leur droit à la survie, à la santé et l’éducation, selon la même source.

Pour la cheffe de l'UNICEF, la pandémie, la récession économique et l’augmentation de la pauvreté et des inégalités dans le monde entier rendent le travail de l’UNICEF "plus nécessaire que jamais".