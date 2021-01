Pas moins de 327 projets de développement ont été recemment réceptionnés dans la wilaya de Mascara, sur un total de 338 destinés aux zones d’ombre, a-t-on appris samedi du wali, Abdelkhalek Sayouda.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite à un nombre de projets d’aménagement urbain dans la ville de Mascara, le wali a souligné que sur 338 projets consacrés, au titre de l’exercice 2020, pour le développement de 289 zones d’ombre à travers la wilaya totalisant 175.000 habitants, ont été réceptionnés 327 projets dans des secteurs vitaux ayant une relation directe avec l’amélioration des conditions de vie des citoyens.

Dans ce cadre, 44 projets de rénovation des canalisations d’eau potable, de réalisation de réservoirs et d’extension du réseau d'AEP, dotés d'une enveloppe de 545 millions DA, ont été concrétisés au profit de 57.000 habitants, de même que 38 autres de réalisation, de rénovation et d'extension des réseaux d’assainissement pour un investissement de 649 millions DA, a-t-on indiqué.

Le secteur de l'énergie a bénéficié, en 2020, du raccordement de 47 zones d'ombre au réseau de gaz naturel sur 61 zones concernées par l’opération dans le cadre d'un projet financé par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales et le budget de l'Etat, au profit de 13.672 familles, alors que 129 projets de raccordement au réseau d’électrification rurale sur 141 au profit de centres d’habitation de près de 6.000 familles ont été livrés, a-t-on fait savoir.