Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé au démantèlement d’une bande criminelle composée de 7 individus, qui semait la terreur parmi les citoyen en milieu urbain à Hussein Dey, pour atteinte à l’ordre et à la quiétude publics, trafic de comprimés psychotropes et rixe par l’emploi d’armes blanches prohibées, a indiqué, samedi, un communiqué des mêmes services.

L’affaire a été traitée par la police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative d’Hussein Dey, suite à une rixe qui a éclaté ans une cité relevant du secteur de compétence, précise-t-on dans le communiqué.

Tous les suspects ont été arrêtés, avec saisie de dix (10) armes blanches prohibées, de différents types, dix (10) comprimés psychotropes, une cagoule, un masque en plastique, six millions de centimes et un véhicule utilisé pour faciliter la fuite, détaille-t-on dans le communiqué.

Par ailleurs, la Sûreté urbaine relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Bouzareah a traité une affaire qui s’est soldée par le démantèlement d’une association de malfaiteurs composée de cinq (05) individu s, âgés entre 19 et 29 ans, des faux monnayeurs, et à leur écoulement sur le marché national au moyen d’un véhicule touristique. Agissant sur à une information faisant état de l’existence de faux-billets de la monnaie nationale qui circulent sur le marché national, les éléments de la brigade de la police judiciaire de Bouzareah, ont entamé leurs investigations sur le terrain, qui se sont soldées par l’arrestation des suspects.

Ces investigations ont également permis la saisie d’un montant en fausse monnaie nationale, destiné à être écoulé sur le marché national et estimé à 75 millions de centimes, un véhicule touristique qui était utilisé dans l’écoulement de la monnaie sur les marchés, ainsi que deux armes blanches.

La 3e affaire a été traitée par les services de la 3e Sûreté urbaine d’El Biar relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Bouzareah. L’affaire concerne le vol d’un véhicule appartenant à une personne qui a été escroquée par un individu qui a lui a promis d’utiliser son véhicule personnel comme taxi dans sa propre entreprise, contre un revenu quotidien.