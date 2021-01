Le pétrolier français Total a évacué des employés du site gazier auquel il participe dans le nord du Mozambique, après une série d'attaques terroristes à seulement quelques kilomètres du mégaprojet de 16,5 milliards d'euros, a annoncé samedi le groupe français.

La province du Cabo Delgado dans le nord, stratégique pour l'exploitation du gaz naturel, est en proie à une sanglante insurrection islamiste depuis plus de trois ans.

Mais ces dernières semaines, les attaques proches du site de la péninsule d'Afungi se sont multipliées, selon plusieurs sources sécuritaires.

"Le projet de GNL (gaz naturel liquéfié, ndlr) au Mozambique conduit par Total a réduit temporairement ses effectifs sur place en réponse à la situation actuelle, notamment les défis persistants associés au Covid-19 et la situation sécuritaire dans le nord de Cabo Delgado", a expliqué Total, sans préciser le nombre d'employés évacués. Fin décembre, environ 3.000 personnes travaillaient sur le site et "la plupart sont employés par les entreprises" qui opèrent sur le site encore en construction, a précisé le groupe français.