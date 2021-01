Les Etats-Unis viennent d'adopter une nouvelle loi imposant aux propriétaires de sociétés écrans, largement utilisées pour cacher des milliards de dollars, de révéler leur identité, refermant la porte à une méthode prisée de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.

Le "Corporate Transparency Act" fait partie d'une loi sur le budget de la Défense largement adoptée au Congrès vendredi, malgré un veto de Donald Trump.

En vertu de ce texte, les propriétaires des sociétés écrans doivent désormais donner leur identité à une agence du ministère du Trésor américain, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Seuls le Trésor et les forces de l'ordre auront accès à ces informations, qui seront donc toujours protégées du grand public.

Mais pour les défenseurs de la transparence, il s'agit d'une première avancée significative contre la corruption, le crime organisé et l'évasion fiscale.

"Depuis des années, les experts ont sans cesse classé les sociétés écrans comme la plus grande faille de nos dispositifs anti-blanchiment", relève Ian Gary, directeur exécutif de la coalition FACT, qui a oeuvré en faveur de cette loi.

"C'est le pas le plus important que nous pouvions faire pour mieux protéger notre système financier des abus."