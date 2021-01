La Banque mondiale (BM) se fixe pour ambition de porter à 35% la part de ses financements en faveur de l’action climatique dans les pays en développement, a-t-elle affirmé sur son site web.

La BM a annoncé, qu’au cours des cinq prochaines années, 35% de ses financements en moyenne auront des retombées positives pour le climat.

" Le changement climatique contrarie sérieusement nos efforts en faveur du développement, souligne David Malpass, président de la Banque mondiale.

Et d'ajouter:"Les pays les plus pauvres sont ceux qui souffrent le plus des aléas du climat, avec leur cortège d’inondations, de sécheresses et de menaces pour la sécurité alimentaire.

En plus d’augmenter nos financements climatiques, nous nous employons à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays ainsi qu’une transition réussie vers un développement sobre en carbone." La Banque mondiale est déjà la première source de financement multilatérale pour les investissements climatiques dans les pays en développement.

Dans le cadre de l’adoption de son premier plan d’action sur le changement climatique 2016-2020, il s’était fixé pour objectif de porter à 28 % d’ici à 2020 la part de ses financements ayant des effets positifs sur le climat, explique la même source.

La nouvelle cible de 35 % fera partie intégrante de son deuxième Plan d’action sur le changement climatique, qui couvrira la période 2021 à 2025.

Entre 2016 et 2020, les institutions Banque mondiale, IFC et MIGA ont mobilisé plus de 83 milliards de dollars de financements climatiques en faveur des pays en développement.

Ces ressources ont notamment permis d’augmenter de 34 GW les capacités de production électrique à partir d’énergies renouvelables et de faire bénéficier des millions d’individus dans une cinquantaine de pays d’un meilleur accès aux données hydrométéorologiques et aux systèmes d’alerte précoce.

L’an dernier, le niveau d’investissements climatiques de la BM a battu des records historiques.

A travers ses programmes, elle est déterminée à aider les pays à atteindre leurs objectifs climatiques et de développement, avec en ligne de mire les contributions déterminées au niveau national au titre de l’accord de Paris et la diminution de la dépendance énergétique vis-à-vis du charbon, dans le souci d’une relance vigoureuse, verte et climato-résiliente..