Face à la contrainte rencontrée par les jeunes entrepreneurs en matière d’accès aux locaux, le ministère délégué a retenu deux options complémentaires comme mesure d’accompagnement devant permettre à ces entités de confirmer leurs compétences sur le terrain. Il s’agit pour la première de la réservation et d’affectation de locaux de l’AADL et des OPGI au profit des jeunes promoteurs. Lire aussi: Micro-entreprises: les attributions du ministre délégué auprès du Premier ministre fixées Pour ce faire, une convention a été signée avec le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville en novembre 2020, visant notamment, la réservation d’une partie des marchés publics aux micro-entreprises et la mise à leur disposition des locaux de l’AADL et des OPGI, pour abriter leurs activités. La deuxième option concerne la création de micro-zones d’activités spécialisées aménagées pour abriter les activités des micro-entreprises sous forme locative. Cela va permettre, selon M. Diafat, de surmonter le problème d’accès de ces entreprises aux locaux et d'assurer le regroupement d’activités complémentaires pour la création de chaînes de valeur, visant le développement de certains secteurs économiques. L’élargissement du financement des micro-entreprises au mode de la finance islamique et au financement participatif, est également prévu dans le cadre de la nouvelle stratégie, qui prévoit aussi des programmes de formation en direction des porteurs de projets et promoteurs, en vue de les préparer au monde entrepreneurial et renforcer leurs capacités managériales.