Selon le document dont l'APS a reçu une copie, la direction de l'ENIEM, dont le siège social est à Tizi-Ouzou, informe l'ensemble des travailleurs que "la date de reprise de l'activité est prévue pour le dimanche 03/01/2021".

A cet effet un appel leur est lancé pour "rejoindre leurs postes de travail et faire preuve de sagesse et de maturité et d'éviter de répondre à toute forme de manipulation et de malveillance source de perturbation et de déstabilisation".

La direction de l'ENIEM "rassure" les travailleurs qu'elle avait entrepris "toutes les actions nécessaires afin de débloquer la situation difficile que traverse l'entreprise actuellement", soulignant que "des garanties ont été données par les pouvoirs publics afin de trouver une solution durable qui garantira la pérennité des emplois au sein de l'entreprise et ce dans les meilleurs délais possibles". Le direction de l'ENIEM avait annoncé "un arrêt technique d'activité d'une durée d'un mois (du 01 au 31 décembre)" pour cause de "contraintes financières" et "rupture des stocks des matières premières".

Suite à cet arrêt d'activité des travailleurs, inquiets quant au devenir de l'entreprise, avaient organisé plusieurs actions de protestation et une commission ministérielle avait été dépêchée à Tizi-Ouzou, pour tenter de trouver une solution à ce problème, rappelle-t-on.

Lors de son passage sur la Radio nationale "Chaîne I" le 28 décembre écoulé, le ministre de l'industrie, Ferhat Ait Ali Braham, avait que des mesures adéquates seront prises "dans les plus brefs délais" en vue de résoudre les problèmes de ce groupe et de le relancer.

"Le dossier est en cours d'examen et il sera tranché au cours de cette semaine", a-t-il déclaré.