L'entraineur du NA Hussein-dey Nadir Leknaoui a annoncé vendredi sa démission juste après la défaite à domicile face à l'ES Setif (0-1) pour le compte de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1 de football.

Sous la direction du technicien Leknaoui, le NAHD a complètement raté son entame de saison, en engrangeant trois petits points seulement sur 18 possibles. Les Sang et Or qui restaient sur deux défaites de rang dans deux derbies algérois : face au CR Belouizdad (2-1) et à l’USM Alger (3-0), ont essuyé un nouvel échec à domicile contre le leader l'ESS qui a scellé définitivement le sort de l'ancien coach de l'US Biskra . Pourtant le directeur sportif du NAHD Chaâbane Merzekane, avait indiqué mardi que l'entraîneur de l'équipe Leknaoui, jouissait de la " confiance totale" de la direction, alors que le Nasria n'a pas remporté la moindre victoire en six matchs. Leknaoui qui avait rejoint la barre technique du NAHD en aout 2020, quitte le club avec un triste bilan de trois nuls et trois défaites. Au terme de la 6e journée, le NAHD pointe à la 18e place au classement avec 3 points, à une longueur d’avance seu lement sur le CABB Arreridj et l’USM Bel-Abbès, qui ferment la marche avec 2 unités chacun. Pour rappel, le NAHD avait consommé quatre entraineurs la saison dernière, Rezki Remane, Lakhader Adjali, Azzedine Ait Djoudi et Fouad Bouali.