Les clés de 972 logements location-vente (AADL) ont été remis jeudi à Aïn Témouchent à leurs bénéficiaires lors d’une cérémonie symbolique présidée par les autorités de la wilaya.

Ce quota fait partie d’un ensemble de 1.104 logements location-vente AADL 2013 qui a été réalisé dans le cadre du programme entre l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) et la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP), a indiqué le directeur de wilaya d"Aïn Témouchent de l'AADL.

Il est prévu la livraison d’un quota restant de 132 logements de ce programme dans la commune d’El Malah au courant des premiers mois de l’année 2021, a ajouté la même source. Le wali d'Aïn Témouchent, M’hamed Moumène, a déclaré, à l’occasion, qu’il a été procédé à l’installation d’un groupe de travail au niveau de la wilaya pour suivre l’ensemble des projets d’habitat, toutes formules confondues, notant que l’opération d'attribution des logements publics locatifs a commencé au mois de décembre et que les listes des bénéficiaires a été dévoilée à travers cinq des huit daïras de la wilaya. L'opération se poursuit durant l’anné e 2021 pour englober le reste des communes et daïras de la wilaya, a-t-il dit.

M. Moumène a fait savoir que la wilaya d'Aïn Témouchent a bénéficié d’un ensemble de programmes de logements de différentes formules, comptabilisant un total 55.000 logements dont 39.000 réalisés et 11.000 autres de différentes formules en cours de réalisation.

Pour sa part, le directeur du logement de la wilaya, Khaiter Madani a souligné que près de 1.500 logements publics locatifs, entièrement achevés, ont été livrés aux commissions de daïras chargées de leur attribution à leurs bénéficiaires durant l’année 2020.