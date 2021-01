Des personnalités et des instances nationales se sont félicitées jeudi du retour du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au pays après son séjour en Allemagne pour des soins, souhaitant qu’il parachève le processus d’édification de la nouvelle Algérie.

"Dieu soit loué pour le retour du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sain et sauf au pays pour parachever le processus d‘édification de la nouvelle Algérie et atteindre les objectifs tracés au service de la patrie", a écrit le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, sur son compte Twitter.

Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a, lui aussi, "loué Dieu Tout-Puissant" pour le retour du président de la République, lui souhaitant "plein succès dans la poursuite de la mise en œuvre de son programme en vue de donner à l’Algérie la place qui lui sied dans le concert des nations en accord avec les valeurs de la Révolution du 1er novembre et les aspirations du Hirak populaire pacifique et authentique".

De son côté, le président de la Ligue Rahmania des zaouias scientifiques, Cheikh Mohamed El Mamoun Mustapha El Qacimi El Hassani a félicité, en son nom personnel et au nom de la Ligue et de la zaouïa El Qacimia, le Président de la République pour son retour au pays en bonne santé, avec l’aide de Dieu.

Le président de la Ligue souhaite que Dieu Tout-Puissant préserve la santé du président Tebboune et lui prête assistance pour poursuivre l’accomplissement de ses nobles missions de manière à conduire l’Algérie à bon port, dans la sécurité et la stabilité et lui assurer une vie meilleure et satisfaisante.

De nombreux partis politiques et organisation nationales s’étaient félicités du retour au pays du Président de République, M. Abdelmadjid Tebboune, affirmant que ce retour "est à même de barrer la route aux suspicieux et démasquer ceux qui ont misé sur l’échec des réformes politiques".

Par son retour en bonne santé, le Président Tebboune aura débusqué les apprentis de la politique et les ceux qui ont misé sur l'échec du projet des réformes politiques, dont les contours n’ont cessé de se cristalliser à travers la nouvelle Constitution.

Les différentes parties ont réitéré leur "adhésion totale à toute les phases du parachèvement des réformes constructives, initiées par l'Etat au cours de la première année du mandat du Président Tebboune".

Elles se sont félicitées également des directives "pertinentes" contenues dans ce message, à travers lequel le président de la République a confirmé sa résolution à parachever l'option constitutionnelle et à poursuivre la mise en œuvre des réformes auxquelles aspire le peuple algérien.