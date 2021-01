La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou s’est rendue, vendredi, au Foyer pour personnes âgées (FPA) de Dely Ibrahim (Alger) pour s’enquérir du respect des mesures de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans une déclaration à la presse au terme de cette visite, Mme Krikou a précisé que le secteur avait enregistré «des résultats positifs pour ce qui est de l’application des mesures barrières contre la Covid-19, vu l’adaptation et la prise de conscience des personnes âgées de la crise sanitaire et du nécessaire respect des mesures prévues dans le protocole sanitaire de prévention contre cette pandémie.

Dans ce cadre, la ministre a insisté sur l’impératif de poursuivre les campagnes de désinfection des Foyers pour personnes âgées, des centres de l’enfance assistée ainsi que tous les centres relevant du secteur, et ce en collaboration avec les différents organismes concernés, réitérant qu’elle veillera au suivi quotidien des rapports de la commission sectorielle chargée de suivre la situat ion des différents centres relevant du secteur en cette période de crise sanitaire».

Les foyers pour personnes âgées à travers 26 wilayas ont bénéficié de «plus de 1000 opérations d’assainissement, de nettoyage et de désinfection, de 600 tests Covid-19, de sept enquêtes épidémiologiques ainsi que des interventions de contrôle des services de santé pour accompagner les établissements et renforcer les opérations de sensibilisation et de vigilance», a fait savoir le directeur de la protection des personnes âgées, Hocine Abdelhakim.

Par ailleurs, la ministre a insisté sur la nécessaire réintégration des personnes âgées dans leur milieu familial ou leur placement en familles d'accueil à travers la médiation familiale et sociale, sachant qu'en 2020, 147 personnes âgées ont été réintégrées au niveau national. 3909 personnes âgées nécessiteuses ont bénéficié de différentes aides et d'équipements spéciaux et adaptés à leur état de santé, tandis que 319.983 autres ont bénéficié de l'Allocation forfaitaire de solidarité (AFS) au titre de l'année 2020. Concernant la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière, 1331 personnes âgées ont été vaccinées, outre 468 fonctionnaires du domaine de la protection des personnes âgées.

Lors de cette visite, une cérémonie a été organisée pour la cé lébration du nouvel an 2021 qui a été l'occasion pour les pensionnaires de partager des moments de joie, notamment avec la poursuite de l'application de la mesure relative à l'interdiction des visites et activités à caractère social au niveau des foyers pour personnes âgées, en raison de la pandémie de la Covid-19.