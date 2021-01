Le Bureau du conseil de la Nation a exprimé, mercredi dans un communiqué, sa profonde joie à l’occasion du retour du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au pays en bonne santé.

«Le Bureau du Conseil de la Nation présidé par M. Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation par intérim tient à exprimer sa profonde joie à l'occasion du retour du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune à son pays et à son peuple, auréolé de la prévenance et de la bénédiction d’Allah le Bienveillant et l'Omniscient.

Louange à Allah pour avoir comblé le chef de l'Etat de ses bienfaits et de lui avoir permis de retrouver au pays en bonne et pleine santé», indique le communiqué.

«En cette heureuse occasion, le Bureau du Conseil de la Nation, présidé par M. Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation par intérim, prie au nom de Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Allah le Tout-Puissant de donner au président de la République la force à même de lui permettre de parachever les missions nobles et historiques en vue de la concrétisation des principes et des va leurs pérennes du 1er novembre, ainsi que l'établissement et la mise en place des jalons et des contours de la Nouvelle République en application de son programme électoral prometteur", précise la même source.

Le bureau a également prié Allah "pour que l'année 2021 soit l'année des joies et des réalisations», conclut le communiqué.