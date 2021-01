Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s'est entretenu mardi par téléphone avec son homologue russe, Mikhail Mishoustine, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a eu, le 29 décembre 2020, un entretien téléphonique avec M. Mikhail Mishoustine, Premier ministre de la Fédération de Russie", souligne le communiqué. Selon la même source, "les échanges entre les deux Premiers ministres ont porté sur les voies et moyens à même de permettre aux deux pays de poursuivre leurs efforts communs pour le développement de la coopération bilatérale, conformément à la déclaration du Partenariat stratégique liant l’Algérie et la Russie".

A cet égard, "les deux Premiers ministres ont exprimé leur satisfaction quant à l’amitié profonde qui lie les deux pays et la qualité des relations bilatérales et se sont félicités des perspectives prometteuses de la coopération algéro-russe dans divers domaines, notamment ceux de l’industrie, du spatial, des ressources en eau, de l'environnement, de l'agriculture, de la communication, de l'enseignement supérieur, et de la technolo gie, domaines devant être davantage examinées à l’occasion des prochaines échéances bilatérales", ajoute le communiqué.

Les deux Premiers ministres "ont également évoqué la lutte contre la pandémie du COVID-19, en convenant de la coordination des efforts des deux pays dans ce domaine, notamment concernant le volet de la vaccination", note la même source.

Ils ont, enfin, "convenu de poursuivre la concertation bilatérale sur l’ensemble des aspects de la coopération algéro-russe ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun", souligne-t-on. "Au terme de l’entretien, le Premier ministre Russe a réitéré ses amitiés et ses salutations les plus chaleureuses à Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République", conclut le communiqué.