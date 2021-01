Pas moins de 10 projets de développement visant le désenclavement et l'amélioration du cadre de vie seront livrés l’année prochaine, au profit de zones d’ombre des communes de Oued Tlélat, Boufatis et Tafraoui (Oran), a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya Parmi cet ensemble de projets dont la livraison est prévue au niveau des communes de Oued Tlélat, ceux de revêtement de la route reliant douars "Meftahia", "Moualik" , "Chemail" et la ferme "Si Antar" à Khraïssia, la réhabilitation du réseau d’alimentation en eau potable à "Toumiate" sur un linéaire de 6 kilomètres, ainsi que l’approvisionnement de la zone de "Chekalil" au gaz naturel. Dans la communes de Boufatis, il s'agit de trois projets qui concernent le revêtement de la RN 13 longeant le tronçon reliant le chef lieu de commune et la commune de Oued Tlélat, le désenclavement de la zone forestière "Moulay Ismail" et l’étude de réalisation du réseau d’assainissement de la même zone, a-t-on indiqué. La commune de Tafraoui a bénéficié, quant à elle, de 6 projets de développement en cours, notamment de réalisation de deux puits d’unepr ofondeur de 250 mètres et 450 mètres et d’une canalisation d’adduction d’eau sur un linéaire de 11 kilomètres pour approvisionner les populations de la localité de Sidi Ghalem. La réception de ce projet est prévue au courant du premier semestre de l’année prochaine, selon les mêmes services. En outre, il sera procédé également au lancement du projet de réhabilitation dans les tout prochains jours de l’édifice communal et de sa reconversion en maison de jeunes, pour lequel a été débloquée une enveloppe de 5 millions DA.