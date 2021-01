Le président de l’Organisation nationale des retraités de l’Armée nationale populaire (ANP), M. Tamer Ghodbane a fait savoir ,mardi à Alger, que plus de 20.000 dossiers de radiés de l'ANP seront examinés avant fin janvier prochain.

Dans une déclaration à l'APS, M. Ghodbane a indiqué que l'examen des dossiers de plus de 20.000 radiés (des rangs de l’ANP), sera finalisé avant fin janvier prochain, et ce sur initiative du ministère de la Défense nationale (MDN), précisant que cette mesure concerne la catégorie des radiés ayant dossiers médicaux militaires complets.

Soulignant que les dossiers de cette catégorie seront examinés par des commissions médicales, le même intervenant a relevé que l'Organisation nationale des retraités de l’ANP, sera destinataire, janvier prochain, des listes de chaque wilaya.

L'Organisation ayant procédé au dépôt des dossiers auprès des caisses des retraites, elle se chargera aussi de contacter les concernés par cette régularisation, a-t-il expliqué.

Concernant la catégorie des radiés dont les dossiers sont incomplets, le président de l’Organisation a souligné que leurs dossiers seront examinés en seconde étape, à condition que les concernés se présentent en personne devant les commissions médicales régionales.

Et d'assurer, par la même occasion que le dossier des retraités concernés par la "prime d'invalidité", est en bonne voie.

Appelant, par ailleurs, à "l'amélioration des conditions de vie des retraités de l'ANP et des affiliés (parents et veuves), en concertation avec la tutelle et en fonction des capacités disponibles", le président de l'Organisation nationale des retraités de l'ANP a formé le vœux voir les pro blèmes liés au logements résolus.

Il a préconisé, dans ce sens, "une concertation entre les ministères de l'Habitat, de l'Intérieur et de la Défense nationale", ce dernier prenant en charge l'opération de distribution, à condition que le rôle de l'Organisation se limite à "apporter aide et assistance par la préparation des dossiers".

Dans le même sillage, M. Ghodbane a souligné la nécessaire révision du montant de la pension de retraite, en particulier pour les petits gradés, relevant que le montant de 30.000 DA "est insuffisant et ne répond plus aux besoins de cette catégorie".

A noter que l'Organisation nationale des retraités de l'ANP fut créée en 1990, sous forme d'une association, pu is transformée en organisation en 2012, dans le but de prendre en charge les préoccupations sociales de cette catégorie et de les transmettre au Commandement de l'ANP.