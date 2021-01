Un accord cadre de partenariat entre l’Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) et la société Biopharm a été signé, mardi à Alger avec l'objectif principal de développer et d'approfondir la coopération scientifique et technologique entre les deux parties.

L'accord cadre de partenariat, signé par le recteur de l’USTHB, Djamal Eddine Akretche et le Directeur général de la société Biopharm, (entreprise spécialisée dans la production de produits pharmaceutiques), Abdelouahed Kerrar a pour but de définir le cadre général de coopération que les parties conviennent d’instaurer entre elles, en vue de contribuer ensemble à des projets de recherche dans leurs domaines de compétence.

Selon le recteur de l’USTHB, Djamal Eddine Akretche, "cet accord de partenariat porte principalement sur la coopération dans les activités de recherche scientifique dans le domaine de l’industrie pharmaceutique et les études scientifiques pour le développement de l’industrie pharmaceutique ainsi que dans le domaine des échanges scientifiques. "Cet accord englobe, également des visites pédagogiques et des stages pratiques auprès du groupe Biopharm au profit des étudiants de l’USTHB, ainsi que des échanges d’ouvrages et de documents scientifiques et techniques", a -t-il ajouté.

Il a relevé que ce partenariat porte aussi sur l'organisation de séminaires et de journées scientifiques ainsi que des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des étudiants. "Cet accord envisage également plusieurs autres actions, notamment les prestations de services et d’expertises, conformément à l’arrêté n 1273 du 28 décembre 2015 fixant la liste des prestations de service et d'expertise réalisés par l’établissement public à caractère scientifique et technologique", a tenu à dire M. Akretche.

Pour sa part, le DG la société Biopharm, Abdelouahed Kerrar a relevé, que cet accord s'inscrit en droite ligne de la politique de développement de son groupe qui s'appuie sur l'expertise avérée des universités algériennes.

" Le groupe Biopharm se fixe comme objectif de déployer un programme de travail conjoint avec l'USTHB au travers duquel les laboratoires de recherche de cette université interviendront afin d'organiser des formations spécialisées et développer des segments qui répondent à des besoins de recherche et de développement de nouveaux produits", a sou ligné M.Kerrar. Il a relevé qu'à travers cet accord, "Biopharm réaffirme ses ambitions de développement et surtout sa confiance dans les compétences universitaires algériennes".

Ouverture à l'USTHB en 2021 d'une nouvelle formation pluridisciplinaire

Par ailleurs, le recteur de l’USTHB, a annoncé l'ouverture dès 2021 d'une nouvelle formation pluridisciplinaire consistant en un Master professionnalisant (englobant plusieurs spécialités chimie, physique etc.) " Ce Master professionnalisant d'une durée de deux ans, va permettre aux étudiants d'avoir une formation pluridisciplinaire en concordance avec les besoins des entités de recherches ce qui leur ouvrira rapidement les portes du monde du travail", a expliqué le même responsable.