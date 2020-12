M. Assad a indiqué, en marge de sa visite de travail dans la wilaya, que le HCA a proposé au ministère de la Communication de créer un quotidien en langue amazighe, affirmant qu'il "existe un réel engagement pour concrétiser ce projet". Il a expliqué que "le projet a pris un peu de temps, mais cela est nécessaire pour aboutir à un projet mature, afin qu'on puisse garantir sa distribution et d'avoir un lectorat".

"Les consultations se poursuivent sur le mode de création d'un quotidien, soit sous format papier ou électronique", a-t-il ajouté.

Le SG du HCA a valorisé les initiatives de création de journaux en langue amazighe menées dans plusieurs wilayas du pays, soulignant qu'un travail est en cours pour passer à un projet d'un quotidien public en langue amazighe.

Le responsable a ajouté que la première étape d u HCA est de former des journalistes en tamazight, faisant savoir qu'un premier pas a été fait et ce en collaboration avec l'agence Algérie Presse Service (APS) pour la formation depuis 2016 d'une équipe de traducteurs, qui a acquis une expérience lui permettant d'encadrer le premier journal public en langue amazighe. Des sessions de formation de journalistes en langue amazighe se poursuivent à Alger, ainsi qu'en marge des rencontres organisées par le HCA, au cours desquelles des espaces de formation sont dédiés aux journalistes, a-t-il relevé Le HCA a également comme "stratégie la généralisation de l'amazighité sur les ondes de la radio, dont la présence (amazighité) est actuellement enregistrée dans 27 stations radio, la dernière en date étant la radio de Béchar", a expliqué M. Si El Hachemi Assad Et d'ajouter : "La formation a également touché des journalistes de la télévision publique algérienne grâce à un accord de partenariat signé avec le Haut commissariat à l'amazighité en janvier 2019 et la formation continue des journalistes exerçant en langue amazighe". Le SG du HCA a mis en exergue l'importance de "l'accompagnement dans l'élaboration d'une encyclopédie de termes uniformisés de la langue amazighe", notant qu'"il est nécessaire d'avoir des termes obéissant à des normes spécifiqu es et en adéquation avec la formation du journaliste à l'usage des technologies modernes".