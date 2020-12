Une opération de plantation de 3.000 arbustes aux abords de la route nationale (RN 6) a été entamée lundi entre les communes de Naama et Mécheria, dans le cadre de la campagne de reboisement lancée par le ministère délégué auprès du ministère de l’Environnement chargé de l’environnement saharien à travers une caravane écologique qui sillonnera des régions des Hauts plateaux et le Sud, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Cette opération concerne la plantation des caroubiers avec la participation des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), la gendarmerie nationale, la protection civile, les douanes, les instances publiques locales, des jeunes volontaires et des associations à caractère écologique.

Le président de l’Association nationale de développement du caroubier, Hamza Kadi a indiqué qu’une expérience de plantation du caroubier qui se développe au Nord du pays sera de concrétiser dans la wilaya de Naama connue pour son caractère steppique et son climat aride et saharien, dans le cadre du plan d’action élaboré par l’association visant l’extension et la généralisation de la culture de cette variété d’ar bres aux vertus multiples en zones sahariennes. Ce programme de portée écologique et scientifique, lancé dernièrement par le ministère délégué auprès du ministre de l'Environnement chargé de l'Environnement saharien avec la participation de l’Association nationale de développement du caroubier, de l’institut national de recherche en domaine des forets et de l'Institut technique de l'arboriculture fruitiere, prévoit l’extension du barrage vert avec le suivi du taux d’adaptation de ce genre d’arbres fruitiers méditerranéens avec les conditions difficiles des zones sahariennes et des oasis.

La conservation des forêts de la wilaya a programmé pour le week end dernier une opération de plantation similaire dans la partie sud du tronçon de la RN 6 avec la participation de plusieurs secteurs et associations locales.

A noter que depuis la fin du mois de novembre dernier, pas moins de 12.000 arbustes ont été plantés dans le cadre de la campagne nationale de reboisement à travers plusieurs régions de la wilaya, surtout celles détériorées par la désertification et l’avancée du sable.