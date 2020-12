Le directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Ounissi Khelifa, a présidé lundi à M’sila la distribution de 100 logements de la formule location-vente de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) au profit de fonctionnaires de la police.

En visite de travail et d’inspection dans cette wilaya, le DGSN a ensuite inauguré le nouveau siège de la sûreté de daïra de Boussaâda dont la réalisation avec 8 logements d’astreinte a mobilisé plus de 100 millions DA, selon les explications données sur site.

Le responsable de sûreté nationale a suivi, à l’occasion, un exposé sur les activités de la sûreté de cette daïra notamment en matière de lutte contre la propagation du Covid-19 ayant donné lieu à l’enregistrement de 4.618 infractions de mesures de confinement sanitaire, la mise en fourrière de 207 véhicules et l’organisation de 100 actions de sensibilisation des citoyens au respect des mesures préventives contre cette épidémie.

Selon l’inspecteur régional de police de la région du Centre, Bencheikh Farid Zine-Eddine, la visite rentre dans le cadre du soutien moral aux éléments de la sûreté nationale, leur incitation à davantage d’efforts et la mise en place des conditions matériels adéquates permettant aux éléments de la police de mieux prendre en charge les préoccupations des habitants sur le plan sécuritaire.

Le même responsable a ajouté que l’amélioration du rendement des éléments de la sûreté nationale constitue une des principales orientations données par le directeur général de la sûreté nationale aux éléments du corps.